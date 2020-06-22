Готовый бизнес в Новосибирске: пора покупать?

По словам бизнес-омбудсмена Новосибирской области Николая Мамулата текущая экономическая ситуация в регионе обстоит лучше, чем во многих других. Так, к концу мая в Новосибирской области функционирует уже 75% экономики. Сельхозпредприятия практически не прекращали работу, строительный бизнес одним из первых получил разрешение возобновить деятельность, а кафе и рестораны с 1 июня начали подготовку к открытию. В своей колонке я бы хотел поделиться своим мнением о том, какой бизнес сейчас можно купить в Новосибирске, и стоит ли это делать.

Онлайн и офлайн-торговля

Первое, о чем можно задуматься при покупке бизнеса — это интернет-магазины. Пандемия замедлила рост цен на эту категорию в Новосибирской отрасли. К началу карантина за площадку онлайн-ритейла пришлось бы заплатить в 3 раза дороже, чем год назад. Сейчас же интернет-магазины продолжают дорожать, но медленнее — за апрель-май 2020 года цены в этом сегменте выросли на 48% в области и на 51% в самом Новосибирске. Несмотря на увеличение цены, сейчас хороший момент для покупки: за время карантина у потребителей укрепилась привычка приобретать товары онлайн. Это тот вид бизнеса, который останется актуален вне зависимости от того, случится вторая волна коронавируса или нет. Но не все интернет-магазины одинаково хороши.

По моему опыту имеет смысл покупать интернет-магазин, если у вас есть собственная офлайн-торговля, и готовая онлайн-площадка будет дополнительным или станет основным (в условиях ограничений) каналом торговли. В этом случае нужно искать интернет-магазин с товарами, которые вы уже продаете, хорошими показателями посещаемости, большой клиентской базой и настроенными рекламными инструментами. Так вы снизите расходы на содержание шоу-рума или офлайн-магазина, отказавшись от них совсем. Производителям товаров онлайн-магазин также дает возможность показать продукцию за пределами региона и значительно расширить покупательскую аудиторию.

Если вы хотите приобрести интернет-магазин в качестве основного бизнеса, то важно обратить внимание на то, что в моменте люди не готовы покупать что-то редкое, выходящее за рамки повседневного или сезонного спроса – не нужно покупать магазин яхт или коллекций значков. В условиях сегодняшних ограничений и в том же числе ограниченного бюджета люди придут в интернет за хорошей ценой на товары повседневного спроса — детские товары, электронику, бытовую технику, мебель и товары для дома.

На «Авито» есть множество предложений в сфере готового онлайн-ритейла. Хорошим сезонным (летним) приобретением может стать, например, онлайн-гипермаркет стройматериалов с настроенной кассой, SEO-продвижением, отлаженной логистикой и географией продаж по всему СФО. Сейчас в традиционный сезон строительства уже раскрученная платформа и налаженная доставка по региону может довольно быстро окупиться. Тем более, что в среднем интернет-магазин в городе сегодня можно приобрести за полмиллиона рублей.

Общественное питание

По данным Росстата, оборот общепита в Новосибирской области в апреле 2020 года упал вдвое по сравнению с прошлым годом. Предприятия этой сферы пока закрыты и могут работать только на вынос, однако 1 июня Роспотребнадзор смягчил рекомендации к открытию ресторанов и кафе, в которых теперь сказано, что после снятия карантинных мер открыться смогут сразу все типы заведений (раньше первой волной должны были заработать кафе площадью менее 50 кв.м).

В Новосибирске сегодня можно приобрести точку продажи кофе на вынос за 750 тыс руб (место с постоянным потоком посетителей бизнесу 5,5 лет, всё оборудование в собственности) или сервис по доставке роллов за 1,5 млн рублей с налаженной клиентской базой и окупаемостью за 10 месяцев. Именно скорость обслуживания и доставка — основные тренды общепита в 2020 году.

Сейчас определенно не самое лучшее время, чтобы заходить в сферу общепита, но если вы все-таки присматриваетесь к бизнесу этого направления, дальновиднее остановить выбор на небольшой точке с низкими ценами на меню. Такие точки уже сейчас восстанавливаются активнее, чем рестораны с высоким средним чеком. И, учитывая, что одним из результатов пандемии стало снижение доходов, количество посетителей может продолжить расти.

Строительство и жилье

Небольшой строительный бизнес, связанный с постройкой недорогих дачных домов или ремонтными работами обычно не теряет клиентов даже в кризисные времена, а иногда даже становится еще актуальнее. Стремясь сохранить свои сбережения, многие начинают вкладываться в покупку дачных участков или квартир. Поэтому бизнес в этой сфере скорее всего найдет своих клиентов. Это подтверждается данными «Авито» – в мае спрос на строительные услуги на платформе вырос на 44%.

Другой интересный вариант – покупка общежития или хостела. Во время любого кризиса в крупных городах, региональных центрах происходит приток населения. Уже сейчас эксперты Moody’s прогнозируют, что так скорее всего произойдет и в этом году. Гостиницы с высокой стоимостью проживания вряд ли будут пользоваться большим спросом в ближайшее время, а вот общежития и хостелы могут оказаться популярным вариантом. Приезжая на работу в региональные центры, люди будут искать доступное жилье. И если удастся заключить договор на размещение рабочих с крупным предприятием, это даст возможность обеспечить высокую заполняемость общежития. Однако, просчитывая рентабельность этого бизнеса, необходимо учитывать, что если случится вторая волна пандемии, могут быть введены ограничения на размещение, которые не позволят некоторое время принимать новых жильцов.

Рост внутреннего туризма в свою очередь может позитивно сказаться на окупаемости хостелов. По данным аналитического центра НАФИ 23% жителей страны, которые раньше рассматривали для себя только отдых за рубежом, в связи с эпидемиологической ситуацией готовы переориентироваться на внутренний туризм. При этом, как показал опрос пользователей «Авито», 20% тех, кто будет путешествовать по стране планируют передвигаться на личном автомобиле, а значит скорее всего они будут переезжать с места на место, и варианты для краткосрочного размещения окажутся востребованы. Сейчас в Новосибирске как раз выставлены на продажу несколько хостелов: например, за 1,5 млн рублей можно купить хостел, оборудованный для размещения 30 человек. К цене придется сразу прибавить стоимость аренды – 130 000 рублей в месяц и коммунальные платежи.

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