В Законодательном собрании Новосибирской области 17 июня прошло заседание комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. При участии региональных министров и представителей компаний сферы ЖКХ депутаты обсудили проблемы строительной отрасли, вопросы льготного обеспечения населения региона, а также ситуацию с ходом «мусорной» реформы и приостановкой работы Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области.

Не написал заявления на льготу – банкрот

Одной из первоочередных тем заседания прошедшего 17 июня комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам ЗС НСО стало исполнение в регионе закона о компенсации жителям расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Напомним, по закону, право на компенсацию имеют граждане старше 70 лет, при условии, что проживают одни, и в квартире не прописан никто из родственников.

Чтобы получить денежную компенсацию взносов на капитальный ремонт, пенсионеру нужно написать заявление. Помимо того, что сегодня эта процедура осложнена режимом самоизоляции, многие пожилые люди не знают о том, что льгота носит заявительный характер, и просто не платят за капремонт, думая, что действуют законно.

«В итоге эти пенсионеры попадают в разряд должников, и судебные приставы снимают с их счетов в счет долгов пенсии. К сожалению, такие примеры у нас есть, когда пожилые люди теряют последние деньги. Поэтому мы попросили органы социальной защиты, которые работают со льготниками в режиме «одного окна», рассказывать людям об этой льготе. Чтобы министерство социальной защиты, предвидя эту ситуацию, усилило работу с пожилыми людьми и помогло им оформить эту льготу», — рассказал заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифамЗС НСО Дмитрий Козловский.

Споры вокруг «мусорной» темы

Много вопросов среди законодателей и остальных участников заседания вызвала работа регионального оператора по обращению с ТКО. ДепутатОлегСметанин поднял вопрос о вывозе твердых коммунальных отходов из частного сектора. От заметил, что жители на его округе жалуются на отказ подрядчиков регоператора принимать золу и требуют за это дополнительную плату. Руководитель ООО «Экология Новосибирск» Лариса Анисимова ответила, что перевозчик не имеет права принимать неупакованные отходы, на что заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам ЗС НСО Вадим Агеенко заметил,чтовыдавать мешки – это обязанность регоператора, прописанная в законе.

Лариса Анисимова согласилась с этим доводом, но обратила внимание на коллизии, которые мешают исполнять норму. Она рассказала, что регоператор не получил разрешения от регионального департамента по тарифам включить затраты на приобретение мешков в тариф на вывоз мусора.

Много вопросов у населения, по признанию депутатов, вызывает и вывоз жидких бытовых отходов. Сегодня, в соответствии с действующим законодательством, сбор и вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) не является регулируемым видом деятельности, а относится к конкурентному виду услуг. Это порождает ситуации, при которых организации, осуществляющие услуги по сбору и вывозу ЖБО, необоснованно увеличивают тарифы за услугу. Так, в Новосибирской области размер платы за указанную услугу вырос в 2020 году в сравнении с 2019 годом более чем в два раза.

«Рассмотрение этого вопроса на заседании комитета было инициировано мной ввиду многочисленных обращений граждан, проживающих на моём избирательном округе в Чановском районе, — обратился к депутатам первый заместитель председателя ЗС НСО Андрей Панфёров. — Хотелось бы подчеркнуть, что проблема, с которой столкнулись жители многоквартирных домов, характерна не только для Новосибирской области, но и для многих регионов нашей страны».

Парламентарии выступили с инициативой отнести вывоз жидких бытовых отходов в разряд коммунальных услуг и отправить соответствующее обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину.

Проблемы дольщиков и строителей

В настоящее время в регионе не может начаться работа по завершению строительства проблемных домов из-за временной приостановки работы федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Напомним, ранее на одной из сессий депутаты Заксобрания поддержали создание Фонда при условии участия в нем местного бюджета — на 22%, федерального — на 78%. Речь шла о выделении региону суммы в один миллиард рублей на достройку четырех проблемных домов. Как доложил депутатам министр строительства НСО Иван Шмидт, со стороны регионального правительства сделано все для начала работы фонда. Средства со стороны области уже внесены в бюджет фонда на 2020 год.

«Я не думаю, что есть серьезные факторы, которые мешают работе фонда, но время сейчас работает не в нашу пользу. Поэтому мы решили сделать несколько обращений – и в «ДОМ.РФ» на имя Виталия Мутко, и на имя вице-премьера, который курирует эту отрасль — о том, чтобы ускорить процесс решения проблем достройки домов», — резюмировал председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский.

Другой проблемной темой строительной отросли, которую обсудили депутаты, стало участие частных юридических компаний и групп юристов в спорах между строителями с покупателями квартир.

«Есть такие организованные группы юристов, которые занимаются строителями. Они при сдаче домов приезжают и уговаривают покупателей квартир подавать иски против застройщиков по любому обнаруженному недостатку, который можно было бы исправить, обратившись к застройщику. Но людей склоняют требовать деньги через суд. От этого юристы получают прибыль, а строительные компании — сразу до 200-300 исков. Суммы с пенями доходят до сотен миллионов рублей.Работу юристов-самозванцев можно наблюдать во всех отраслях – и в медицине, и в правоохранительных органах», — рассказал председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам ЗС НСО Евгений Покровский.

Депутаты приняли решение направить обращение в правительство РФ для внесения корректив в ФЗ-№214 и закрепить претензионный порядок для урегулирования споров между участником долевого строительства и застройщиками. По мнению Евгения Покровского, заниматься урегулированием подобных споров должны государственные органы. Также он отметил, что проблема с юристами-самозванцами остро стоит и в других городах, например, в Челябинске, где также готовят обращение в правительство РФ.

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