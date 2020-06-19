Глава республики Алтай Олег Хорохордин внёс изменения в распоряжение правительства региона о введении на территории субъекта режима повышенной готовности: турбазы и другие туристические объекты не смогут работать до 2 июля включительно. Об этом сообщает пресс-центр правительства республики.

«За последнюю неделю в республике Алтай прирост новых случаев превысил 60%. С прошлой пятницы зарегистрировано 155 новых случаев, из которых 110 – у жителей Кош-Агачского района», –сообщил Хорохордин.

Ранее ограничения по работе туробъектов были продлены до 22 июня, а с 11 июня разрешена работа туркомплексов с медицинской лицензией и объектов общественного питания на открытом воздухе.

«В республике Алтай ежедневно проводится мониторинг эпидемиологической ситуации, оцениваются показатели, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничений. В настоящий момент эпидситуация остается очень сложной. Мы не можем приступить к следующему этапу открытия турбаз и других средств коллективного размещения, равно как и к полноценному возобновлению работы общепита», – сказал глава региона.

По данным на 19 июня, в республике Алтай лабораторно подтверждено 396 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 160 человек. За весь период пандемии в регионе обследовано более 29 тысяч человек.

Для сравнения: в Новосибирской области было сегодня выявлено ещё 108 инфицированных коронавирусом.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» писал о том, что более 3 млн рублей было инвестировано в создание нового полного аудиогида о Горном Алтае.

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