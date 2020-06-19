Компания, которая построила многоквартирный дом с террасой на крыше в центре Новосибирска — ООО «Трест» — не только благоустроила свой участок, но и привела в порядок и близлежащие территории. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

«Сегодня строительные компании нацелены не только на увеличение квадратных метров, но и на создание комфортной среды проживания. Это правильный подход. Запросы новосибирцев растут. Горожане, покупая жильё, хотят иметь и хороший вид из окна, и детские площадки, чтобы рядом были школы, садики, поликлиники, – сказал в ходе выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Проект, реализованный на улице Чаплыгина, интересен и достоин внимания. Компания не только построила оригинальный дом, но и благоустроила участок площадью 1 гектар. Здесь появились тротуары, хорошие подъездные зоны, зелёные уголки. Очень важно, чтобы этот опыт был подхвачен другими строительными компаниями».

ООО «Трест», которая стала застройщиком этого многоквартирного дома, помимо выполнения основных работ, за собственные средства отремонтировала фасад соседнего двухэтажного жилого дома, а также снесла двухэтажное заброшенное здание.

«В 2019 году мы обратились в мэрию с просьбой снести ветхое здание за свой счёт. Всё было оперативно согласовано, – рассказал директор ООО «Трест» Никита Галитаров. — Мы хотели, чтобы новый дом гармонично вписался в существующую среду и украшал её, а не портил. Самым оптимальным вариантом стала многоквартирная среднеэтажная застройка. Мы остановились на восьми этажах».

Рядом с новостройкой — школа № 29 и детский сад № 376. Застройщик установил новые ограждения для обоих социальных объектов, их длина составила около 300 метров. На придомовой территории вдоль тротуаров высажено 60 деревьев и появились новые уличные фонари.

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