Мясной концерн потребует банкротства новосибирского ритейлера

В омском мясоперерабатывающем концерне «Компур» заявили о намерении требовать банкротства новосибирской компании «НСК Холди», принадлежащей Николаю Скороходову.

Сообщение о намерении кредитора обратиться в арбитражный суд с требованием банкротства новосибирского ритейлера опубликовано на сайте Федресурса. В марте текущего года арбитражный суд Омской области вынес решению по иску «Компура» к «НСК Холди». Ритейлер задолжал омским производителям колбас и полуфабрикатов более миллиона рублей за поставленную продукцию. В резолютивной части определения указано, что ответчик не стал оспаривать претензии истца. В итоге иск был удовлетворен. Ранее о намерении требовать признать «НСК Холди» несостоятельной заявили в АО «Новосибирская птицефабрика».

В мае текущего года арбитражный суд Новосибирской области возбудил производство по иску омского ООО «Союз», потребовавшего признать «НСК Холди» банкротом. Судебное заседание назначен на 2 июля. «НСК Холди» принадлежит новосибирскому бизнесмену, создателю банкротящейся сети «Холидей» Николаю Скороходову. Уставный капитал «НСК Холди» составляет более 10 млн рублей. Напомним, в конце прошлого года признать ООО «НСК Холди» банкротом потребовал сооснователь томской торговой сети «Сёмкин», бизнесмен Андрей Сёмкин. Сумма исковых требований превышала 5 млн рублей. Однако арбитраж оставил иск без движения из-за нарушений в ходе обращения в суд.

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