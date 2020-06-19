Новосибирского застройщика заподозрили в преднамеренном банкротстве

Временный управляющий новосибирской строительной компании «НОЭМА-Инвест» заявил о признаках преднамеренного банкротства предприятия, а конкурсные кредиторы потребовали привлечь к субсидиарной ответственности его владельца, девелопера Дмитрия Реву.

Сообщение опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. По мнению арбитражного управляющего Дмитрия Грабовского, в процедуре признания «НОЭМЫ-Инвест» несостоятельной усматриваются признаки преднамеренности. В ходе анализа финансов должника управляющий обнаружил ряд сделок, по его мнению, совершенных на невыгодных для компании условиях. В результате ущерб компании составил 33 млн рублей, она стала неплатежеспособной. Кроме того, конкурсные кредиторы «НОЭМЫ-Инвест», Игорь и Елизавета Беляевы, потребовали привлечь к субсидиарной ответственности владельца и руководителя компании, девелопера Дмитрия Реву.

Процедура банкротства в строительной компании «НОЭМА-Инвест» началась в январе текущего года. Истцом выступило ООО «Крансервис НСК», первоначальная сумма требований составила более 4 млн рублей. В Новосибирске компания известна строительством двух 21-этажных домов, ЖК «Карамзина, 53». Совладельцами компании являются Дмитрий Рева и Юлия Рева.

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