Топ-5 самых дорогих квартир в Новосибирске для аренды

Интернет-сервис Авито опубликовал топ-5 самых дорогих квартир, которые можно снять в Новосибирске на длительный срок. Площадь квартир варьируется от 100 до 200 квадратных метров.

Возглавляет рейтинг дорогих арендных квартир трехкомнатная студия площадью 110 кв. м на тринадцатом этаже 14-этажного дома по улице Гурьевской. За 150 тысяч рублей в месяц можно снять жилье, полностью укомплектованное бытовой техникой, а также угловой гидромассажной ванной и сейфом для хранения ценных вещей. В нежилых зонах квартиры установлен подогрев пола, а лоджия имеет панорамное остекление.

За те же 150 тыс. рублей в месяц можно арендовать квартиру площадью 182 кв. м по ул. Шевченко. Помимо большой зоны с кухней-гостиной, в квартире есть три спальни, кинозал, кабинет, прачечная и гардеробная комната. Кухня, в которой имеется сразу и обеденный стол, и барная стойка, плавно переходит в видовую лаунж-зону с окнами от пола до потолка. Квартиру сдается со встроенным аквариумом.

На третьем месте – квартира площадью 200 кв. м за 130 тыс. рублей в месяц в доме по улице Красноярской. Это двухуровневые апартаменты, включающие четыре жилые комнаты, 3 санузла и 2 балкона. В них предусмотрена комната для помощника по дому. Об авторском подходе к дизайну квартиры говорят барельефы в виде гигантских ушей, установленные в зоне гостиной.

Четырехкомнатная квартира с видом на оперный театр по улице Серебренниковской площадью 115 кв. м сдается также за 130 тыс. рублей в месяц. Она включает спальню, 2 детских комнаты, два санузла, просторную кухню и большой зал. На кухне установлена бытовая техника: посудомоечная машина, холодильник, кофемашина, подогреватель посуды, микроволновка и духовка.

И замыкают ТОП-5 дорогих квартир для аренды апартаменты по улице 1905 года площадью 120 кв. м за все те же 130 тыс. рублей в месяц. Это четырехкомнатная квартира в элитном ЖК с видом на Нарымский сквер. В ней есть просторная гостиная с выделенной кухонной зоной, две спальни, комната свободного назначения, гардеробная, два санузла и душевая. Каждая комната оборудована кондиционером, а кухня – встроенной бытовой техникой.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.