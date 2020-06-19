Девять спортсменов и руководителей ведущих фитнес-центров и спортивных школ Томской области в своём видеобращении сообщили губернатору Сергею Жвачкину об огромных финансовых потерях, которые несут из-за режима самоизоляции.

«У меня три спортивных клуба, если сейчас в этом месяце нас не открывают, то я выставляю один из клубов на продажу для того, чтобы спасти два других, — рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте» основатель сети спортивных клубов «Power HLS Club» Александр Цин-Дэ-Шань. — Период открытия постоянно переносится, мы надеемся, что в этом месяце начнем работать. У нас все для этого готово с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Важность и серьезность эпидситуации представители спортиндустрии понимают и готовы соблюдать все нормы и предписания. Ведь пока двери закрыты, долги продолжают расти».

Другой томский тренер и руководитель клуба говорит, что вынужден использовать свой автомобиль как такси: «У меня два кредита, и я не могу выплачивать их, потому что клуб, который является моим основным источником дохода, закрыт».

Напомним, 18 июня в Томской области было зарегистрировано сразу 89 новых случаев заражения COVID-19.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.