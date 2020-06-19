Кредиторы ФК «Сибирь» приняли решение банкротить клуб

На прошедшем собрании кредиторов новосибирского футбольного клуба «Сибирь» принято решение обратиться в арбитражный суд с требованием открытия конкурсного производства.

О результатах собрания кредиторов ФК «Сибирь», который сейчас находится в процедуре наблюдения, сообщил арбитражный управляющий Сергей Лебедев. Участники собрания единогласно высказались против финансового оздоровления клуба и так же, единогласно, приняли решение об обращении в арбитражный суд с требованием банкротства клуба и введении конкурсного производства.

Напомним, процедура наблюдения в ООО «Футбольный клуб Сибирь» была введена в октябре прошлого года. Признать клуб несостоятельным потребовало ОАО «Стадион «Спартак». Сейчас в число крупнейших кредиторов ФК, кроме него входят ООО «Логос», ИФНС России по Железнодорожному району Новосибирска и новосибирская областная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо». Сумма требований кредиторов составляет около 72 млн рублей.

Основным владельцем ФК «Сибирь» является некоммерческое партнерство «Футбольный клуб Сибирь-2», которое учредили руководители «Холидея» Юрий Аксенов и Николай Скороходов. Также в составе учредителей клуба известный бизнесмен Эдуард Таран и бывший совладелец «Сибмоста» Владислав Кошкин. Минувшим летом власти Новосибирской области приняли решение о создании нового футбольного клуба – ФК «Новосибирск».

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