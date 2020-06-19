На утро 19 июня по данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 4819 случаев COVID-19, в том числе 108 за последние сутки. 2630 пациентов выздоровели (+128 за сутки).

За прошедшие сутки в НСО скончались ещё два пациента – мужчины в возрасте 69 лет и 80 лет. За весь период эпидемии в области зарегистрировано 65 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус. В отделениях реанимации на сегодняшний день находятся 58 человек, из них на ИВЛ – 19 пациентов.

В ДГКБ №3 госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2062 взрослых пациента с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов Новосибирской области госпитализировано 407 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в НСО на коронавирус проведено 168 736 тестов.

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