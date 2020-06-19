Завершён второй масштабный этап работы над аудиогидом от бренда «САЙКОЛ» о Горном Алтае.

Новый аудиогид является частью фирменного маршрута “Золотое кольцо Сибири или Открываем Сибирь” — проекта Русского географического общества. По данным пресс-службы «САЙКОЛ», за два года работы созданы 92 трека общей продолжительностью около 14 часов. Более половины из них уже переведены и озвучены на английском языке, оставшиеся, будут подготовлены и загружены после окончания пандемии.

«В нашей работе мы опирались только на верифицированные источники, и это отличает нас от всех, кто рассказывает о Горном Алтае массовой аудитории. Основную фактуру для аудиогида нам предоставил Национальный музей имени Анохина, мы ее переработали в концептуальные авторские тексты и эти тексты также согласовали с музеем и сторонними экспертами», — поясняет продюсер проекта «САЙКОЛ АУДИОГИД», консультант по продвижению бренда «САЙКОЛ» Сания Шкарбань.

Персональный мобильный экскурсовод учит путешественника «различить неявные знаки и понимать истинный смысл, заключённый в них. Если речь идёт о геологии, то узнать, над какими природными объектами потрудились вулканы, над какими древнейшие моря, а над какими – периоды глобальных обледенений. Если речь о культурных объектах, то разобраться, какие творения созданы загадочным денисовским человеком, какие таинственными каракольцами, гениальными пазырыкцами, воинственными хунну и сяньбийцами, могущественными тюрками или наследниками империи Чингис-Хана — джунгарами», — поясняется в описании проекта.

«САЙКОЛ» — это бренд в сфере туризма в Горном Алтае, объединяющий такие направления, как «САЙКОЛ ОТЕЛЬ», «САЙКОЛ ГЛЭМПИНГ», «САЙКОЛ ТРЕВЕЛ», «САЙКОЛ ЭКИП», «САЙКОЛ АВТО», «САЙКОЛ АУДИОГИД».

Чтобы воспользоваться продуктом, необходимо установить на смартфон или планшет бесплатное приложение izi.TRAVEL, и в приложении нажмите кнопку скачать непосредственно аудиогид, который будет действовать и офлайн — как предисловие к приключениям тех, кто впервые собирается посетить Горный Алтай.

По данным компании, за 2 года в проект инвестировано более 3 миллионов рублей и на его продвижение в этом сезоне запланировано более 1 миллиона рублей. Для продолжения работы над аудиогидом до исчерпывающей и полной информации о Горном Алтае (с переходом в перспективе на собственную техническую платформу) компания приняла решение о платном пользовании аудиогида для конечного пользователя. Более 50% стоимости забирает себе магазин приложений и 20% платформа.

Создатели аудиогида ставят целью популяризацию Горного Алтая не только среди тех, кто уже приехал, но и среди тех, кто только определяется с маршрутом будущего путешествия по России, выбирая между Камчаткой, Байкалом и иными туристическими регионами.

О состоянии туризма в текущих экономических условиях можно прочитать по ссылке.

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