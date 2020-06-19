Сотрудники регионального минпромторга, управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, регионального управления Роспотребнадзора и полиции обнаружили нарушение законодательства в период противодействия коронавирусу в магазинах различных торговых сетей, пекарне и в «ресторанном дворике» за гостиницей «Центральная». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

15 июня в ходе проведенной отрудниками регионального минпромторга проверки в пекарне «Людовик» в Октябрьском районе Новосибирска был выявлен продавец, который без маски обслуживал покупателей. В филиале сети магазинов канцелярских товаров «Партнер» в Ленинском районе обслуживали покупателя без маски. По данным фактам возбуждены административные производства по ст. 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.

В супермаркете «Ярче» и в филиале сети магазинов «Мария-Ра» сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушение норм СанПин: помещения плохо убирались, дезинфицирующее средство было с истекшим сроком годности, а в помещениях отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха. Были возбуждены административные производства по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

17 июня нарушение масочного режима сотрудниками организации и розничная продажа алкоголя на вынос выявлены в баре Why think just drink, находящегося в «ресторанном дворике» за гостиницей «Центральная». Минпромторг НСО возбудил административное производство по ч.1 ст. 20.6.1. КоАП РФ.

Напомним, в регионе на 18 июня зарегистрировано 4711 случаев коронавирусной инфекции, из них 314 — у детей.

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