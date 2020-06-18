По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночные часы 19 — 20 июня 2020 года местами по Омской области ожидаются заморозки от 0 до -5°.

В настоящее время в самом Омске, согласно данным «Яндекс.Погоды», +14°.

Похолодание ожидается не только в Омской области, но и в других регионах Сибири. Напомним, что в Новосибирске ночью с 18 июня на 19 июня также возможны дождь и гроза, а температура воздуха будет около +9°С…+11°С. Днем 19 июня столбик термометра по прогнозам синоптиков поднимется лишь до +15°С…+17°С. Ещё более прохладная погода ожидает новосибирцев и в субботу — ночью — +6°С…+8°С, днём — +14°С…+16°C, возможен кратковременный дождь.

Дождливо будет и в воскресенье, но столбик термометра, как обещают синоптики, поднимется до +19°С…+20°С.

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