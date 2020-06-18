Академик Похиленко судится с СО РАН за землю

Советский районный суд Новосибирска рассмотрит иск ученого и депутата Законодательного собрания региона Николая Похиленко, предъявленный Сибирскому отделению РАН. Причина иска – земельный вопрос.

Как сообщили в суде, иск был направлен академиком Николаем Похиленко и его супругой Людмилой. В 2013 году ученому, работавшему в институте геологии и минералогии имени Соболева СО РАН и снимавшему служебное жилье, был предоставлен отдельный жилой дом. В 2015 году академик приватизировал здание, но не приватизировал землю. В итоге, сейчас он требует признать за ним право собственности на земельный участок.

Николай Похиленко стал членом-корреспондентом РАН в 2006 году. В 2007 году был избран директором института геологии и минералогии, в 2008 году вошел в Президиум СО РАН. В 2010 году избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. С 2011 года — академик РАН.

Напомним, в конце минувшего года в Академгородке разразился скандал, связанный с предполагаемым нелегальным присвоением госимущества – коттеджей. В частности, обыски проходили в коттедже экс-главы СО РАН Александра Асеева. Позднее схему приватизации новосибирскими учеными коттеджей обнародовал бывший заместитель председателя СО РАН Дмитрий Верховод.

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