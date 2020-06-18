За сутки в соседнем с Новосибирской областью регионе зарегистрировано сразу 89 новых случаев заражения COVID-19, об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За предыдущие сутки, 17 июня, в Томской области было выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Новые очаги распространения коронавирусной инфекции обнаружены на производствах в Асиновском и Томском районах. Именно этим омжно объяснить резкое увеличение роста числа заболевших. Об этом сообщил вице-губернатор Томской области Иван Деев.

«Все заболевшие с клиническими симптомами госпитализированы. Проводится эпидемиологическое расследование — устанавливаются контакты инфицированных, дезинфицируются помещения. Кроме того продолжают выявляться заболевшие по установленным ранее очагам», — сообщил замгубернатора региона.

Он также отметил, что массовое заражение произошло из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, в первую очередь, из-за отсутствия средств индивидуальной защиты на работе и в общественном транспорте.

Напомним, 107 случаев заражения коронавирусом выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.

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