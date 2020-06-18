Назначена дата рассмотрения дела о зарубежной недвижимости Евгения Покушалова

23 июня в Советском районном суде Новосибирска пройдет предварительное заседание по рассмотрению иска прокурора Новосибирской области, требующего изъять в пользу государства расположенную в США недвижимость бывшего заместителя директора клиники имени Мешалкина Евгения Покушалова.

Как сообщили в суде, иск предъявлен самому Евгению Покушалову, а также предположительно аффилированной с ним американской компании One Hanson Place 16G LLC. Прокурор требует обратить в доход РФ квартиры медика в США, общая стоимость которых составляет 123,5 млн рублей. По данным прокуратуры, недвижимость была куплена в период с 2014 по 2017 годы, когда Евгений Покушалов работал заместителем директора по научно-экспериментальной работе клиники имени Мешалкина, однако в декларациях о доходах она отражена не была. «Кроме того, в период с 2011 по 2013 годы Покушаловым и его супругой приобретен ряд иных объектов недвижимого имущества. Расходы ответчика по указанным сделкам не соответствуют его доходам», — отметили в суде. Предварительное заседание по делу ранее назначалось на конец мая, однако было перенесено из-за неявки ответчиков.

Напомним, Евгений Покушалов, а также бывший директор Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России имени академика Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова являются фигурантами дела о хищении бюджетных средств в размере более 1,3 млрд рублей. Дело возбуждено и расследуется управлением ФСБ России по Новосибирской области. В феврале текущего года суд изменил Евгению Покушалову меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. В мае он был назначен советником председателя СО РАН Валентина Пармона, а также стал заместителем генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ).

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