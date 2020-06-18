Тимур Саттаров не сможет построить многоэтажный жилой комплекс на острове Высокий в Новосибирске

Земля на острове Высокий не предназначена для строительства многоэтажек, сообщили «Континенту Сибирь» в мэрии Новосибирска.

«Континент Сибирь» на прошлой неделе рассказал о том, как во время выездного совещания по благоустройству набережной рядом с микрорайоном «Европейский берег» мэр Новосибирска узнал, что у острова напротив этого места появился владелец. Тогда глава города поручил своим подчиненным разобраться в ситуации. А «Континент Сибирь» направил запрос в мэрию.

Из ответа департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска следует, что еще в 2008 году утверждена схема расположения земельного участка площадью 79813 кв. м в центре острова Высокий, расположенного в устье реки Иня, – для строительства гостиницы, яхтклуба, аквапарка, склада оборудования и снаряжения, пляжа. В сентябре 2008 года ООО «Техно-Спорт» по распоряжению мэрии получило предварительное согласование для размещения зданий спортивного и физкультурно-досугового назначения, аквапарка и гостиничного комплекса в Октябрьском и Первомайском районах.

В 2011 году земельный участок с кадастровым номером 54:35:081005:3 площадью 79813 кв. м был учтен в государственном кадастре недвижимости. И в августе 2011 года на основании постановления мэрии города Новосибирска был предоставлен в аренду ООО «Техно-Спорт» для строительства уточненных объектов – гостиницы, яхтклуба, склада оборудования и снаряжения, аквапарка и пляжа в Первомайском районе.

Однако завершить задуманное компании не удалось. И в 2013 году права и обязанности по договору аренды земельного участка были переданы ООО «Альфа» (по данным сервиса Rusprofile.ru, учредители ООО «Альфа» Тимур Саттаров (50%) и Ольга Гребенюк (50%), гендиректор компании – Тимур Саттаров). В 2015 году постановлением мэрии Новосибирска был изменен вид разрешенного использования данного земельного участка на «гостиницы; яхтклубы».

В департаменте строительства и архитектуры мэрии особо подчеркивают, что в данной территориальной зоне вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка; многоэтажная жилая застройка не предусмотрена.

Земельный участок на острове Высокий передан ООО «Альфа» по договору аренды земельного участка от 04.05.2018 для завершения строительства объекта незавершенного строительства в Первомайском районе сроком до 3 мая 2021 года без проведения торгов.

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