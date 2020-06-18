«Зеленые» сформировали женскую «тройку» на выборы в Заксобрание Новосибирской области

Новосибирский депутат Дарья Украинцева возглавит областной список «Зеленых» в региональный парламент. Лидерами списка стали также оперная певица и организатор движения «Чистый берег».

Новосибирское отделение «Зелёных» провело внеочередное собрание, на котором выдвинуло список кандидатов в Законодательное собрание Новосибирской области. Федеральное руководство партии уже утвердило решение.

В первой тройке – только женщины. Под номером один – депутат Заксобрания, руководитель новосибирского отделения Российского экологического общества, экс-кандидат в мэры Дарья Украинцева. Под номером два – ведущая солистка НОВАТ Дарья Шувалова. Под номером три – организатор экологического движения «Чистый берег» Ульяна Артамонова.

В единый областной список вошли члены партии, экологические активисты и волонтеры общественных организаций с «зеленой» повесткой. По словам председателя совета регионального отделения «Зеленых» Игоря Украинцева, кандидаты из списка будут опираться на программу Дарьи Украинцевой, написанную в 2019 году, когда она участвовала в выборах мэра Новосибирска.

Он добавляет, что партия готова поддержать и независимых кандидатов, программные установки которых не противоречат видению «Зеленых». По одномандатным округам своих кандидатов партия выставлять не будет.

Например, по округу № 22 в Заельцовском районе «Зеленые» поддерживают депутата Заксобрания Илью Полякова. Он уже начал подписную кампанию, чтобы зарегистрироваться самовыдвиженцем.

Ранее Игорь Украинцев рассказывал корреспонденту «Континента Сибирь», что сам он будет баллотироваться в Совет депутатов Новосибирска по округу в Заельцовском районе. Сейчас на этой территории работает член фракции «Единая Россия» Олег Шестаков.

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