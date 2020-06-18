Правительство региона примет решение о дате открытия летних кафе в Новосибирской области 22 или 23 июня. Об этом Андрей Травников сообщил 18 июня в эфире «Вести LIVE».

Дата открытия летних кафе, веранд, а также магазинов площадью менее 800 квадратных метров ранее увязывалась с со снижением коэффициента распространения коронавируса. Сегодня данный показатель равен единице. Разрешить работу новым предприятиям можно будет как только он опустится ниже этой отметки.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса до конца недели. Решение заготовлено, примем его в понедельник или вторник», – сообщил губернатор Новосибирской области.

Напомним, Новосибирская область получила 214 млн рублей на поддержку предпринимателей.

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