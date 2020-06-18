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300 миллионов рублей в рамках «Народного бюджета» распределят жители Новосибирской области
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Основательница новосибирской сети пекарен «Дело в хлебе»
Управляющий новосибирским коворкингом «Простор»
Сопредседатель новосибирского отделения «Опора России», основатель группы компаний «ИК Империал»
Корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
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