По данным оперштаба на утро 18 июня в регионе 113 пациентов были выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. От COVID-19 cкончалась женщина 78-и лет.

Всего в регионе зарегистрировано 4711 случаев коронавирусной инфекции, из них 314 — у детей. Выздоровели 2502 пациента, 63 пациента скончались. В отделениях реанимации находятся 59 человек, из них на ИВЛ – 17 пациентов.

В ДГКБ №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска находится 2030 человек.

В больницы районов области госпитализирован 311 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в НСО провели 164 479 тестов на коронавирус.

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