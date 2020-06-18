Одновременно с общероссийским голосованием по внесению изменений в Конституцию РФ жители региона с помощью открытого опроса решат на реализацию каких наиболее значимых для территории инициатив направить средства «Народного бюджета», сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В рамках пилотного проекта «Народный бюджет» Новосибирская область получила 300 млн рублей из федерального бюджета, которые будут распределены между всеми районами и городскими округами нашего региона. Губернатор Андрей Травников во время прямого эфира Вести.Live, прошедшего 18 июня, сказал, что эти деньги направят туда, куда решат сами жители.

«Народный бюджет» — уникальный пилотный проект, в котором участвует и Новосибирская область. Из федерального бюджета региону выделяется дотация 300 миллионов рублей, — пояснил Андрей Травников, — но прежде, чем распределить эти средства по муниципалитетам, мы спросим новосибирцев: на какие направления в первую очередь направить эти деньги. После этого обобщим результаты опроса, и местные администрации сформируют часть своего бюджета, который пополнится за счёт этой дотации, на основании мнения жителей».

Деньги будут направлены на цели, которые важнее для каждого муниципалитета: ремонт социальных объектов, благоустройство парков и скверов, установка и реконструкция детских или спортивных площадок.

Кроме того, одновременно с проведением голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ в регионе будет организован сбор подписей за право присвоения Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести».

«Зимой эта инициатива была выдвинута и поддержана многими общественными организациями, политическими партиями, промышленными предприятиями. Приступает к работе федеральная комиссия, она будет отбирать города, которым в первую очередь присвоят это звание. Мы считаем, что Новосибирск полностью соответствует этому званию и имеет право войти в число первых. Я надеюсь, что и жители Новосибирска, и жители всей области поддержат эту инициативу», — сказал Андрей Травников.

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