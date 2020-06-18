В ТОП-10 регионов с высоким уровнем коррупции надзорное ведомство включило Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области, а также Камчатку, Мордовию и Чувашию, сообщает РИА Новости. Коэффициент коррупции в этих регионах на 100 тысяч населения составляет от 26,31 до 29,68.

Уровень коррупции в целом по стране, по данным Генпрокуратуры, в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения страны. Ранее, в 2018 году, он был 20,8.

В число регионов с наименьшим уровнем коррупции попали такие регионы Сибири как Алтайский край и Хакасия. Кроме того, в этом же списке находятся Санкт-Петербург, Севастополь, Ингушетия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Вологодская, Московская, Мурманская и Пензенская области. Коэффициент коррупции в этих регионах на 100 тысяч населения — от 6,41 до 9,94.

«Анализ криминогенной обстановки показал, что… наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство», — говорится в докладе руководителя ведомства Игоря Краснова.

Коррупционные активы чиновников, по даннымГенпрокуратуры РФ, за 2019 год превысили 20 миллиардов рублей.

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