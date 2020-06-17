В Республике Крым с 15 июня вступили в силу поправки в Указ Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности», которые отменяют обязательную 14-дневную самоизоляцию и изоляцию в условиях обсерватора для прибывших на полуостров пассажиров, сообщает пресс-служба АО «Аэропорт Толмачево».

Рейсы из новосибирского аэропорта Толмачёво в Симферополь выполняют авиакомпании S7 Airlines, которая уже начала продажи авиабилетов на ежедневные утренние и вечерние рейсы. Дважды в неделю рейсы в Крым выполняет авиакомпания «АЛРОСА». Авиакомпания «Россия» летает в Симферополь в рамках полётной программы туроператора «Библио-Глобус» — четыре раза в неделю.

Для пассажиров, прибывающих из Барнаула, Кемерово, Иркутска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ и Нового Уренгоя в аэропорту Толмачёво доступны стыковки в Симферополь со временем ожидания не более 2-х часов.

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