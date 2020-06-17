В новосибирской клинике НИИТО проведут финансовый аудит

Сегодня, 17 июня, состоялось собрание учредителей АНО «Клиника НИИТО». В его повестке были вопросы, касающиеся финансовой деятельности организации и ее руководителя.

По информации «Континента Сибирь», инициатором собрания учредителей АНО «Клиника НИИТО» выступило ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Цель собрания – обсуждение финансового аудита деятельности автономной некоммерческой организации, а также назначение директора АНО «Клиника НИИТО» на период временной нетрудоспособности действующего директора АНО «Клиника НИИТО» Оксаны Шелякиной.

Общим голосованием учредителей было принято решение о предстоящем аудите деятельности АНО независимыми экспертами. Также с 17 июня на период временной нетрудоспособности действующего директора Оксаны Шелякиной исполняющим обязанности директора АНО «Клиника НИИТО» назначен Андрей Башаров.

В задачи Андрея Башарова входит текущее руководство деятельностью АНО «Клиника НИИТО» в рамках полномочий исполнительного органа АНО «Клиника НИИТО», предусмотренных уставом организации, на период болезни директора.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна», представители Оксаны Шелякиной на собрание пришли, однако регистрацию пройти отказались, по этой причине они не смогли принять участие в собрании учредителей.

По данным системы Rusprofile, в составе учредителей АНО «Клиника НИИТО» значатся ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России, директор клиники Оксана Шелякина и экс-директор НИИ травматологии и ортопедии Николай Фомичев. Напомним, в декабре 2019 года из состава учредителей АНО «Клиника НИИТО» вышли депутаты Заксобрания Новосибирской области Игорь Гришунин и Александр Аксёненко.

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