Новосибирские метеорологи предсказывают прохождение в регионе холодного атмосферного фронта и кратковременное похолодание.

Ночью со среды на четверг осадки не ожидаются, но днем, 18 июня темперартура воздуха упадет до +20°С…+21°С — на 3-4 градуса ниже, чем в среду 17 июня. Также в четверг во второй половине дня возможен небольшой дождь и гроза.

Ночь с с 18 июня на 19июня также возможны дождь и гроза, а температура воздуха будет около +9°С…+11°С. Днем 19 июня столбик термометра по прогнозам синоптиков поднимется лишь до +15°С…+17°С.

Ещё более прохладная погода ожидает новосибирцев и в субботу — ночью — +6°С…+8°С, днём — +14°С…+16°C, возможен кратковременный дождь.

Дождливо будет и в воскресенье, но столбик термометра, как обещают синоптики, поднимется до +19°С…+20°С.

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