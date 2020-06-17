В конце мая в правительство России приняло решение о докапитализации региональных фондов микрофинансирования. Это позволит увеличить число предпринимателей, которые смогут воспользоваться господдержкой в период эпидемии, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Наш Фонд получит федеральную субсидию в размере 214 млн рублей из федерального бюджета, при этом общий объем увеличения капитала с учетом областного бюджета составит 223 млн», – сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Фонд микрофинасирования и Гарантийный фонд разработали свои антикризисные предложения. С учетом финансирования нацпроекта и ранее накопленных средств в начале года эти фонды обладали капитализацией в размере более 3 млрд рублей, на которые оказывалась поддержка бизнесу в виде льготных займов и поручительств.

С конца марта в рамках мер господдержки 65 компаний изменили графики гашения микрозаймов, 11 субъектов предпринимательства получили займы на пополнение оборотных средств на 6,4 млн рублей по увеличенной максимально возможной сумме, а из числа предприятий из наиболее пострадавших отраслей займами воспользовались шесть компаний на сумму 1,32 млн рублей.

Напомним, меры поддержки МСП предложили расширить на крупный бизнес Новосибирска.

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