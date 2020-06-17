Общественное движение «Сделай выбор» под председательством депутата Госдумы Александра Карелина и новосибирское отделение «Единая Россия» помогли издать книгу о робототехнике, электронике, 3D моделировании и программировании в детском образовании.

Тираж книги «Технологическое образование детей 6+» – 735 экземпляров. Издание бесплатно получат дошкольные учреждения Новосибирской области. Автор – заведующая детского сада №2 города Новосибирска Татьяна Бурдина. Она участвовала и выиграла праймериз ЕР в Заксобрание по округу № 23 в Калининском районе Новосибирска.

По словам Татьяны Бурдиной, это уникальное издание, которое рассказывает о возможностях применения в педагогическом процессе образовательных модулей по робототехнике, электронике, 3D моделированию и программированию. «Три года мы шли к разработке этой книги. Сложно было начинать что-то новое, но целеустремленность моих педагогов и уверенность в правильности выбранного направления к инновационному и современному принесли свои плоды. Благодаря общественному движению «Сделай выбор» и партии «Единая Россия» это издание увидело свет», – рассказала автор проекта.

Все лето Татьяна Бурдина планирует проводить онлайн-семинары и встречи с педагогами, которых интересует тема технологий и инноваций в образовании.

Движение «Сделай выбор» в Новосибирской области возглавляет депутат Госдумы, «номер два» в партийном списке ЕР на выборах в региональное Заксобрание Александр Карелин. Общественная организация поддерживает социальные, культурные и образовательные инициативы. «Свой выбор» участвует в федеральном проекте ЕР «Новая школа».

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