По данным индекса цифровой активности МТС, жители Новосибирской области с начала июня практически перестали пользоваться платформами для дистанционного обучения и образовательными порталами. При этом, несмотря на ослабление режима самоизоляции, новосибирцы не захотели тратить время на походы по магазинам – популярность интернет-покупок и сервисов по доставке готовой еды осталась на уровне «карантинной» весны и превысила прошлогодние значения более чем в четыре раза.

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений различных категорий, как федеральных, так и региональных.

В июне, по данным МТС, в 2,5 раза упал спрос на видеоконференции. Снизилось вдвое по сравнению с июнем 2019 года и количество обращений к сервисам для виртуальных консультаций с врачами.

Среди категорий интернет-покупок новосибирцев лидируют продукты из супермаркетов, бытовая техника и гаджеты, товары для стройки и ремонта и одежда для всей семьи, причем в апреле-мае 2020 года количество онлайн-покупок одежды выросло по сравнению с мартом 2020 года в 4,5 раза.

Среди других сервисов, популярных у новосибирцев на протяжении всего периода самоизоляции – онлайн-кинотеатры и видеосервисы (рост в июне 2020 года по сравнению со средними показателями 2019 года составил около 300 процентов) и киберспортивные и геймерские платформы (рост свыше 130 процентов). По сравнению с началом самоизоляции в конце мая-начале июня резко, в пять раз выросло количество обращений к сервисам госуслуг, что, вероятнее всего, связано с подачей заявлений на получение социальных выплат в связи с пандемией.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.