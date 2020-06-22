Предприятие выставлено на реализацию за 16 млн рублей с расчетным сроком окупаемости в 16 месяцев. Соответствующее объявление размещено на портале «Альфа Бизнес».

Сеть состоит из 5 пекарен в разных районах города, ее название не разглашается. Точки работают от года до 4 лет и находятся «в трафиковых местах, рядом с ТЦ, в прикассовых зонах, или рядом с остановками».

Площадь одной пекарни в среднем 80 кв.м., средняя арендная ставка 1000 рублей за кв.м. Некоторые помещения, как говорится в объявлении, есть возможность выкупить в собственность.

Выручка сети составляет 4 100 000 рублей в месяц, чистая прибыль — 1 050 000 рублей в месяц. Предприятие выставлено на продажу за 16 млн рублей с расчетным сроком окупаемости в 16 месяцев.

По данным 2ГИС, на сегодня в Новосибирске числится 332 пекарни, хотя в соседнем Омске их 281, а в Красноярске — всего 108. Несмотря на текущую экономическую ситуацию, новые точки продолжают запускаться, о чем ранее писал «Континент Сибирь». Однако значительное число пекарен выставляется на продажу или закрывается. В частности ранее стало известно, что 5 булочных закрывает крупнейшая в Новосибирске сеть «Хлебница». До двух точек сократилась сеть Schmidt. Также из города ушла волгоградская сеть «Брецель».

Согласно сайту компании «Альфа Бизнес», на сегодня на продажу в Новосибирске выставлено 11 единичных пекарен в разных районах города.

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