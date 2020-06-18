Предприятие выставлено на реализацию за 125 млн рублей с расчетным сроком окупаемости 7 лет. Соответствующее объявление размещено на портале «Альфа Бизнес».

Деревообрабатывающий завод полного цикла обрабатывает пиломатериал, древесину всех сортов, от круглого леса до вагонки. Изготавливаются брус, доска, погонажные изделия, блок-хаус, имитация бруса, мебельные заготовки, производится сушка пиломатериала.

По данным объявления объем распиливаемого сырья в месяц составляет 1000 м3. Текущие мощности позволяют изготавливать до 3000 м3 продукции в месяц. Выпущенные товары реализуются на внутреннем рынке. Потребителями являются строительные компании, заводы, государственные учреждения и частные лица.

В собственности компании, название которой не разглашается, находится земля, здания, площадь в размере 1 Га, отапливаемые помещения (1000 кв.м), холодные склады (более 1000 кв.м), открытые площадки для хранения материала.

Заводом используется своя техника, краны, погрузчики, грузовая техника, промышленное оборудование по распиловке и обработке древесины, собственная котельная.

Лес привозится из соседних регионов, рядом проходит ж/д путь, круглое бревно разгружается прямо из вагонов башенным краном и сортируется.

Оборот компании за 2019 год, по данным объявления, составил 60 млн рублей, чистая прибыль — 18 млн рублей в год. Ежемесячная выручка компании оценена в 5 млн рублей, чистая прибыль — в 1,5 млн рублей. В качестве причины продажи указывается переход собственника в другой проект.

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