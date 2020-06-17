По данным 2ГИС, на сегодня в Новосибирске числится 332 пекарни, хотя в соседнем Омске их 281, а в Красноярске — всего 108. Несмотря на текущую экономическую ситуацию, новые точки продолжают запускаться, о чем ранее писал «Континент Сибирь». Однако значительное число пекарен выставляется на продажу или закрывается.

В Новосибирске на Вокзальной магистрали закрылось сразу 4 пекарни. Речь идет о булочной сети Schmidt, учредителем которой является основатель кузбасской сети супермаркетов «Континент Вкуса» Владимир Шмидт. Заведение на Вокзальной магистрали было запущено в августе 2018 года на месте закрывшегося офиса БИНБАНКа и являлось одним из знаковых для компании. Более того, ранее сеть размещала рядом с пекарней летнюю веранду, чего не было в случае с другими заведениям Schmidt. В самой компании пояснили мотивы закрытия текущей экономической ситуацией. «Причины очевидные, времена непростые», — говорится в официальном сообщении компании в Instagram. Ранее сеть Schmidt была вынуждена закрыть точку на Челюскинцев (c февраля 2020 года там располагается «Пицца Синица»), а также пекарню на Каменской. В итоге сейчас у сети насчитывается только 2 точки — на Ленина (на месте купленной булочной «Пекарно») и на Гоголя в бывшем магазине «Синтетика».

Также на Вокзальной магистрали прекратила свою работу булочная сети «Пеку-Пеку», не проработав там и полугода. Как ранее писал «Континент Сибирь», по данным ЕГРЮЛ, совладельцами «ПекуПеку» (ООО «Новый мельник») являются Александр Наймиллер и его сыновья Илья и Андрей. Александр Наймиллер является директором и совладельцем ТК «Алекон». Напомним, что новосибирская производственная компания «Алекон», основанная в 1995 году, является одним из крупнейших предприятий на рынке замороженных полуфабрикатов в регионе. Сейчас у «Пеку-Пеку», по собственным данным, в Новосибирске работает 6 булочных.

Закрыла свою единственную пекарню в городе и волгоградская сеть «Брецель». Открытие первой франчайзинговой точки на месте Fitness Food Cafe на Вокзальной магистрали произошло в январе текущего года. Франчайзи сети в Новосибирске Евгения Жданова тогда отмечала «КС», что «конкуренция в городе высокая, пекарен много, хлеб продаётся в обычных сетевых магазинах и частных пекарнях, но качественного хлеба с натуральным составом очень мало». В свою очередь руководство волгоградской сети говорило, что видит задачу «не столько в продвижении торговой сети пекарен «Брецель», а скорее в формировании культуры производства хлеба и потребления». Однако в итоге булочная закрылась, не проработав и полугода, и таким образом волгоградская сеть ушла из города.

Четвертой закрытой пекарней стало заведение «Мадам Бриошь» на Вокзальной магистрали на пересечении с Сибирской. Пекарня была запущена в начале года в помещении бывшего офиса банка, но не смогла закрепиться на рынке. Вторая точка «Мадам Бриошь» уже много лет существует на улице Гоголя в районе метро Маршала Покрышкина.

Впрочем, стоит отметить, что некоторые недавно запущенные пекарни на Вокзальной магистрали пока продолжают свою, например, франчайзинговая пекарня уфимской сети «Булки Хаус».

Напомним, что ранее о закрытии 5 пекарен сообщала крупнейшая по количеству точек в Новосибирске ижевская сеть «Хлебница». Речь шла о трех пекарнях на Маркса, одной на Зыряновской и одной на улице Линейной.

Примечательно, что согласно сайту компании «Альфа Бизнес», на сегодня на продажу в Новосибирске выставлено порядка 16 пекарен. Речь как о единичных, так и о сетевых проектах.

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