Рабочая группа по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска, в которую входят специалисты Роспотребнадзора, представители общественности, мэрии и депутатского корпуса, посетила Кудряшовский свинокомплекс и выявила источник неприятных запахов, напоминающих те, что периодически чувствуют новосибирцы в разных районах города.

Напомним, «Континент Сибирь» ранее писал о намерении депутатов вместе с общественниками и чиновниками мэрии посетить свинокомплекс «Кудряшовский» для установления причины неприятных запахов в Новосибирске.

16 июня во время проверки свинокомплекса рабочей группой по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска было найдено подтверждение тому, что отходы предприятия могут являться источником неприятных запахов в городе.

«Как мы и предполагали, причина неприятного запаха – отходы, которые производит свиноводческое предприятие. По нашей настоятельной просьбе нас привезли на те поля, где складируются отходы. Мы своими глазами увидели и носами почувствовали, что это такое. Находиться там было очень тяжело. Запахи схожи по ощущениям с теми, которые иногда так или иначе накрывают город», — рассказал «Континенту Сибирь» руководитель отделения партии «Зеленые» в Новосибирске Игорь Украинцев.

Как выяснила рабочая группа, основные запахи исходят с полей, на которых временно складируется сухой навоз. Десятки тысяч тонн подсушенной фракции все равно образуют рядом огромные зловонные лужи. А поскольку отходы еще и хранятся под открытым небом, то во время дождей превращаются в жидкую смердящую массу.

В октябре 2019 года 100% акций «Кудряшовского мясокомбината» и одноименного свинокомплекса купила основанная в Томске «Сибирская аграрная группа». Группа рассчитывает нарастить в АО «Кудряшовское» производство свинины с 30 до 50 тыс. тонн и запустить третью очередь свинокомплекса. Благодаря произошедшей сделке возглавляемая Андреем Тютюшевым «Сибирская аграрная группа» стала «Компанией года» в сфере АПК за 2019 год по версии «Континента Сибирь».

При этом никаких законодательно установленных норм, по мнению специалистов Роспотребнадзора, на свинокомплексе не нарушают. Применяемые здесь способы обращения с отходами хоть уже и устарели, но еще вполне допустимы.

«Сейчас уже существуют гораздо более правильные технологии высушивания. Поэтому нужно думать, как складировать даже сухое в экологичном виде. Возможно, это должны быть какие-то бункеры. Да, это достаточно большие инвестиции – но они необходимы для предприятия, которое близко расположено к городу. Сейчас же, я уверен, многое попадает даже в санитарно-защитную зону. Да и в аэропорту у нас запахи не просто так. Радует, что руководство предприятия готово обсуждать новшества и модернизацию. Зеленые объявили борьбу с вонью и намерены в ней победить!», — уверил Игорь Украинцев.

Оптимизм в участников рабочей группы вселяет и то, что руководство предприятия уже сейчас готово делать реальные шаги для решения проблемы в городе. Так, уже в этом году на «Кудряшовском» отодвинут время вывоза навоза на сельскохозяйственные поля до холодных осенних месяцев. Это должно хоть отчасти уменьшить силу распространяющегося запаха.

Также на предприятии рабочей группе рассказали о том, что в дальнейшем мощности комбината увеличиваться не будут. Сейчас производства рассчитано на 140 тысяч голов свиней, возможностей увеличения мощности нет.

Во время встречи с рабочей группой по экологии руководство предприятия передало документацию, в том числе – карты по расположению санитарно-защитной зоны, мест складирования отходов, предписания надзорных органов и документы, подтверждающие их исполнение за последние 5 лет. Кроме того, была достигнута договоренность о повторном визите рабочей группы для взятия проб воздуха. Как рассказал «Континенту Сибирь» Игорь Украинцев, сейчас идет поиск независимой лаборатории, которая сделает замеры воздуха на предприятии, а также в разных частях города.

Кроме того, как отметил руководитель отделения партии «Зеленые» в Новосибирске, поездка убедила рабочую группу в том, что не только Кудряшовский свинокомплекс является источником неприятных запахов. Свою долю вносят и птицефабрики, располагающиеся в окрестностях Новосибирска. В частности экологи планируют нанести в будущем визит на птицефабрику «Коченевская».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.