«Помогут только бункеры»: в Новосибирске установили источник зловонных запахов

Марина Цурмаст
 
Фото Михаила Перикова

Рабочая группа по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска, в которую входят специалисты Роспотребнадзора, представители общественности, мэрии и депутатского корпуса, посетила Кудряшовский свинокомплекс и выявила источник неприятных запахов, напоминающих те, что периодически чувствуют новосибирцы в разных районах города.

Напомним, «Континент Сибирь» ранее писал о намерении депутатов вместе с общественниками и чиновниками мэрии посетить свинокомплекс «Кудряшовский» для установления причины неприятных запахов в Новосибирске.

16 июня во время проверки свинокомплекса рабочей группой по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска было найдено подтверждение тому, что отходы предприятия могут являться источником неприятных запахов в городе.

«Как мы и предполагали, причина неприятного запаха – отходы, которые производит свиноводческое предприятие. По нашей настоятельной просьбе нас привезли на те поля, где складируются отходы. Мы своими глазами увидели и носами почувствовали, что это такое. Находиться там было очень тяжело. Запахи схожи по ощущениям с теми, которые иногда так или иначе накрывают город», — рассказал «Континенту Сибирь» руководитель отделения партии «Зеленые» в Новосибирске Игорь Украинцев.

Как выяснила рабочая группа, основные запахи исходят с полей, на которых временно складируется сухой навоз. Десятки тысяч тонн подсушенной фракции все равно образуют рядом огромные зловонные лужи. А поскольку отходы еще и хранятся под открытым небом, то во время дождей превращаются в жидкую смердящую массу.

В октябре 2019 года 100% акций «Кудряшовского мясокомбината» и одноименного свинокомплекса купила основанная в Томске «Сибирская аграрная группа». Группа рассчитывает нарастить в АО «Кудряшовское» производство свинины с 30 до 50 тыс. тонн и запустить третью очередь свинокомплекса. Благодаря произошедшей сделке возглавляемая Андреем Тютюшевым «Сибирская аграрная группа» стала «Компанией года» в сфере АПК за 2019 год по версии «Континента Сибирь».

При этом никаких законодательно установленных норм, по мнению специалистов Роспотребнадзора, на свинокомплексе не нарушают. Применяемые здесь способы обращения с отходами хоть уже и устарели, но еще вполне допустимы.

«Сейчас уже существуют гораздо более правильные технологии высушивания. Поэтому нужно думать, как складировать даже сухое в экологичном виде. Возможно, это должны быть какие-то бункеры. Да, это достаточно большие инвестиции – но они необходимы для предприятия, которое близко расположено к городу. Сейчас же, я уверен, многое попадает даже в санитарно-защитную зону. Да и в аэропорту у нас запахи не просто так. Радует, что руководство предприятия готово обсуждать новшества и модернизацию. Зеленые объявили борьбу с вонью и намерены в ней победить!», — уверил Игорь Украинцев.

Оптимизм в участников рабочей группы вселяет и то, что руководство предприятия уже сейчас готово делать реальные шаги для решения проблемы в городе. Так, уже в этом году на «Кудряшовском» отодвинут время вывоза навоза на сельскохозяйственные поля до холодных осенних месяцев. Это должно хоть отчасти уменьшить силу распространяющегося запаха.

Игорь Украинцев

Также на предприятии рабочей группе рассказали о том, что в дальнейшем мощности комбината увеличиваться не будут. Сейчас производства рассчитано на 140 тысяч голов свиней, возможностей увеличения мощности нет.

Во время встречи с рабочей группой по экологии руководство предприятия передало документацию, в том числе – карты по расположению санитарно-защитной зоны, мест складирования отходов, предписания надзорных органов и документы, подтверждающие их исполнение за последние 5 лет. Кроме того, была достигнута договоренность о повторном визите рабочей группы для взятия проб воздуха. Как рассказал «Континенту Сибирь» Игорь Украинцев, сейчас идет поиск независимой лаборатории, которая сделает замеры воздуха на предприятии, а также в разных частях города.

Кроме того, как отметил руководитель отделения партии «Зеленые» в Новосибирске, поездка убедила рабочую группу в том, что не только Кудряшовский свинокомплекс является источником неприятных запахов. Свою долю вносят и птицефабрики, располагающиеся в окрестностях Новосибирска. В частности экологи планируют нанести в будущем визит на птицефабрику «Коченевская».

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