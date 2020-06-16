Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решение новосибирского арбитража, признавшего недействительным дополнительный выпуск акций АО «Ангиолайн», в результате которого доля инвесторов в уставном капитале компании уменьшилась с 25% до 8,6%.

Кассационную жалобу на решение подало Сибирское главное управление ЦБ РФ. Ранее решение новосибирского арбитража также было обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде. «Решение арбитражного суда Новосибирской области и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения», — говорится в решении арбитражного суда Западно-Сибирского округа. Уточняется, что постановление может быть обжаловано в судебной коллегии Верховного Суда РФ.

Напомним, решение по давнему корпоративному спору акционеров «Ангиолайна», крупного российского разработчика и производителя медицинских изделий для интервенционной кардиологии, арбитражный суд Новосибирской области вынес в октябре прошлого года. Холдинг Healthcare Solutions Holding S. A. societe anonyme и миноритарий «Ангиолайна» Наталья Лебедева требовали признать недействительной допэмиссиию, в результате которой доля в уставном капитале компании инвесторов уменьшилась с 25% до 8,6%. Речь шла о дополнительном выпуске 1,9 млн акций компании номинальной стоимостью 75 рублей каждая.Иск был подан к «Ангиолайну» и регулятору, ЦБ РФ. В итоге суд признал правоту истцов.

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