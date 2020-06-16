Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Механобринжиниринг» по признакам преступления предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, в период с июня 2017-го по июль 2019 года неустановленные лица из числа сотрудников ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Механобринжиниринг», ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики допустили ряд нарушений, в результате чего неочищенные сточные воды сбрасывались в водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника «Октябрьский». По заключению Росприроднадзора окружающей среде причинен вред, требующий для восстановления затрат в общей сумме более 154 миллионов рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в Норильске произошла разгерметизация одного из резервуаров, из-за чего на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. Всего разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров. По факту инцидента следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Норильске был введен федеральный режим ЧС.

Генеральный директор компании «Норильский никель» Владимир Потанин 5 июня в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным отметил, что полностью готов полностью профинансировать все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае. Владимир Потанин ранее пояснял, что речь о миллиардах рублей. «Это большие деньги. Но знаете, я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Сколько нужно будет — столько и потратим. Это, конечно, же миллиарды и миллиарды», — отмечал бизнесмен.

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