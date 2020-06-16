Меры поддержки МСП предложили расширить на крупный бизнес Новосибирска

Губернатор Новосибирской области направил в федеральный центр письмо с перечнем предложений по поддержке бизнеса в регионе, включающее расширение мер поддержки для крупных предприятий и снижение налога на самозанятых.

Письмо губернатора Андрея Травникова в адрес федеральных властей было отправлено на минувшей неделе. Перечень предлагаемых в нем мер поддержки бизнеса в условиях пандемии на прошедшей в ТАСС 16 июня пресс-конференции назвал глава минэкономразвития региона Лев Решетников. В частности, предлагается решить для пострадавших отраслей проблему кодов ОКВЭД, разрешив возможность переноса кода из дополнительного в основной. Это решит проблему тех предприятий, которые фактически работают в пострадавшей отрасли, но ОКВЭД у них «не тот». Контролировать процесс будет налоговая служба. Также предлагается предусмотреть возможность предприятиям с «нижними» кодами получить «верхние». Еще одно предложение — поддержка системообразующих предприятий региона. «13 из них есть в федеральном перечне, у них есть поддержка, для региональных мер поддержки пока нет. Это касается, к примеру, льготного кредита под 5%. Из тех 13-ти половина уже воспользовались», — пояснил Лев Решетников.

Другое предложение касается расширение перечня кредитных организаций, которые участвуют в программе льготного кредитования по ставке 2% годовых. Планируется подключить к программе региональные банки «Левобережный» и «Акцепт». В письме предлагается продлить сроки уплаты налогов для крупных предприятий. Сегодня эта мера действует только для входящих в пострадавшие отрасли субъектов МСП. Еще одна возможная мера поддержки — снижение ставок налога по самозанятым. Предложено уменьшить налоговую ставку с 4% до 2%. Также предлагается изменить критерии среднего предпринимательства: количество работников увеличить с 250 до 500 и выручку с 2 до 4 млрд рублей. Это также позволит расширить меры поддержки пострадавших отраслей для крупного бизнеса. «Мы рассчитываем, что эти предложения в ближайшее время будут приняты на уровне федерации», — резюмировал Лев Решетников.

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