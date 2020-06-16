Власти региона назвали число закрывшихся в пандемию новосибирских коммерсантов

С апреля до начала июня количество прекративших деятельность индивидуальных предпринимателей в Новосибирской области составило 1,8 тыс. человек. Открылось за этот же период около 1,4 тыс. ИП.

Цифры активности новосибирских предпринимателей в период пандемии со ссылкой на данные регионального УФНС на прошедшей 16 июня пресс-конференции назвал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. На вопросы журналистов вместе с ним также отвечали главы минэкономразвития Лев Решетников и минпромторга Андрей Гончаров. С 1 апреля текущего года по 2 июня в регионе прекратили деятельность 1 тыс. 808 индивидуальных предпринимателей. За этот же период зарегистрировались 1 тыс. 373 ИП. В сравнении с показателями прошлого года оба показателя резко снизились. С апреля по июнь 2019 года в регионе зарегистрировались 3 тыс. 838 ИП, а прекратили работу 2 тыс. 515 ИП.

Также, по информации Сергея Сёмки, с апреля по июнь 2020-го года в области зарегистрировались 831 юрлицо, прекратили деятельность 291. Год назад эти цифры были 1 тыс. 670 и 506, соответственно. По словам Сергея Сёмки, динамика идет «разнонаправленная», и делать какие-то выводы о том, сокращается ли новосибирский бизнес в пандемию, пока рано. Напомним, ранее власти региона сообщали о том, что с начала года, за первый квартал, в области прекратили работу более 3 тыс.юрлиц.

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