По данным оперштаба на утро 16 июня в регионе за сутки выявили еще 103 случая заражения коронавирусом. Скончались трое больных – мужчины в возрасте 64 и 65 лет, и женщина в возрасте 69 лет. 83 пациента были выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов.

Всего в Новосибирской области было зарегистрировано 4497 случаев COVID-19, из них 308 у детей. 2276 пациентов выздоровели.

В отделениях реанимации медстационаров НСО на сегодняшний день находятся 57 человек, из них 10 пациентов на ИВЛ.

В ДГКБ №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1 765зрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

228 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Сузунскую, Черепановскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в области проведено 157 817 тестов на коронавирус.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.