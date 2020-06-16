Сразу два руководителя сибирских регионов попали в самый верх списка Агентства политических и экономических коммуникаций — это глава Иркутской области Игорь Кобзев, занявший 1 место, и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, ставший третьим в этом рейтинге. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев занял второе место в списке АПЭК.

В рейтинг глав регионов, активно проявляющих себя в Instagram, из СФО также попали глава Тывы Шолбан Кара-оол (14 место), председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов (15 строчка рейтинга АПЭК), глава Республики Алтай Олег Хорохордин (24 место), губернатор Красноярского края Александр Усс (32 место), губернатор Алтайского края Виктор Томенко (42 место) и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, занявший 45-ю строчку рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций.

Напомним, врио главы Иркутской области Игорь Кобзев подал документы в избирком на участие в выборах губернатора региона.

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