Кадровых доноров начали тестировать на антитела 22 мая. Первую партию плазмы для лечения тяжелых пациентов Новосибирский клинический центр крови передал в инфекционную больницу накануне Всемирного дня донора крови, который отмечается ежегодно 14 июня, сообщает пресс-служба правительства области.

«Мы смотрим не просто наличие антител класса G. Для клинического применения отбираются образцы плазмы только с высоким титром ковидных антител», – рассказала главный врач центра крови Юлия Моор.

В период пандемии, как сообщила руководитель центра, количество доноров даже увеличилось, и в центр крови ежедневно приходят 150 человек. Заявки медучреждений выполняются на 100% и дефицита компонентов крови нет. В конце прошлой недели центр крови выполнил первую в регионе заявку на плазму с антителами к коронавирусу: в инфекционные стационары передали десять доз.

Главный врач инфекционной больницы №1 Лариса Позднякова сообщила, что первое переливание плазмы прошло в штатном режиме. Она также добавила, что об однозначной эффективности рассматриваемого метода говорить рано, необходимо накопить статистику, но одна из пациенток уже через сутки после переливания была переведена из реанимации в обычную палату.

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