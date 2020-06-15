Для обеспечения безопасности посетителей зоопарка был разработан комплекс мер. В частности, число посетителей будет ограничено до трёх тысяч в день и в зоопарке будет соблюдаться строгий масочный режим.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обсудил с руководством зоопарка детали противоэпидемиологических мероприятий.

«Наш зоопарк всегда обеспечивал себя сам. Кормление животных, зарплата сотрудников, коммунальные платежи – всё окупалось за счёт посетителей. Сбой в работе из-за коронавируса серьёзно ударил по бюджету зоопарка. Ежемесячные расходы сегодня составляют около 31 млн рублей. Самое верное решение – открыть зоопарк, иначе мы рискуем его потерять, – отметил мэр. – Руководство учреждения разработало ряд правил для посетителей. Билеты будут продавать только в электронном виде, что позволит регулировать поток посетителей и сохранять дистанцию между людьми. Ещё одно обязательное условие – масочный режим. Это необходимо не только для безопасности людей, но и для защиты животных. Я убедился, что зоопарк полностью готов принимать посетителей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В ближайшее время на областном штабе я поставлю вопрос об открытии зоопарка и надеюсь на положительное решение».

Директор зоопарка Андрей Шило сказал, что, если до пандемии число посетителей в день составляло около пяти тысяч человек, то сейчас эта цифра будет в полтора раза меньше – около трёх тысяч посетителей. Он сообщал, что запускать людей будут партиями из расчёта, что на одном гектаре могут находиться одновременно 50 человек.

«На входе в зоопарк установлены датчики, которые определяют, сколько человек находится на территории. Кроме того, планируем ограничить продажу билетов: допустим, с 9-00 до 11-00 часов их смогут купить 600 человек, с 11-00 до 13-00 ещё 600 и так далее, но не более трёх тысяч человек в сутки. В местах скопления людей будет нанесена разметка для соблюдения дистанции. Каждые два часа будет проводиться обработка скамеек, урн, поручней. Для контроля за соблюдением масочного режима увеличим число охранников, также будут привлекаться волонтёры», – рассказал Андрей Шило.

В I квартале 2020 года на поддержку зоопарка из городского бюджета выделено 5 млн рублей, ещё 27,5 млн рублей из областного. Не остались в стороне и различные предприятия и простые жители, которые помогали в закупке экзотических фруктов и овощей.

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