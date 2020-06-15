13 июня Россельхозбанк отметил двадцатилетний юбилей. Имея более 1300 офисов по всей стране, РСХБ вместе со Сбербанком и Почта Банком входит в первую тройку банков по охвату филиальной сети. Банку доверяют более 7 млн клиентов.

В 2000 году глава государства распорядился создать банк, на базе которого сформировалась национальная кредитно-финансовая система обслуживания агропромышленного комплекса России.

За 20 лет сельское хозяйство прошло большой путь качественного развития и в настоящее время выступает драйвером экономики страны. Отечественные аграрии обеспечивают продовольственную безопасность России и продолжают наращивать ее экспортный потенциал.

Результаты работы Россельхозбанка неразрывно связаны с агропромышленным комплексом, прошедшим за два десятилетия настоящую эволюцию. В юбилейный год РСХБ проведет ряд активностей, объединяющих розничных клиентов банка и аграриев.

Итоги двадцатилетней работы РСХБ подвел министр сельского хозяйства Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев. Он отметил, что Россельхозбанк внес важный вклад в достижение продовольственной безопасности страны, оказывая существенную финансовую поддержку малому, среднему и крупному агробизнесу, а также сельскому населению.

«Сегодня банк входит в число самых крупных и устойчивых финансовых учреждений страны. При этом он продолжает эволюционировать вместе с агропромышленным комплексом, уделяя все больше внимания цифровым технологиям, развитию фермерского движения и раскрытию потенциала сельских территорий. Отвечая современным требованиям времени, Россельхозбанк обновляет стратегию своего развития, ставя перед собой амбициозные цели по расширению перечня сервисов, выходящих за рамки финансовых услуг», – прокомментировал Дмитрий Патрушев.

«Наш банк создавался в непростое для страны время, – напомнил председатель правления РСХБ Борис Листов. – Тогда государство поставило перед Россельхозбанком задачу сформировать эффективную национальную систему кредитования АПК. И я с уверенностью могу сказать, что банк добился значительных результатов. Сельское хозяйство стало не просто рентабельным – теперь это флагман российской экономики. Наши аграрии заняли достойные позиции как внутри страны, так и на международных рынках».

Также он подчеркнул, что будущее АПК и всей российской экономики напрямую зависит от внедрения новых технологий, поэтому РСХБ делает ставку на цифровизацию розничного и корпоративного бизнеса, внутренних процессов. Делая акцент на широком внедрении современных IT-решений в новой стратегии развития, Россельхозбанк анонсировал цифровую экосистему для фермеров, которая уже этим летом объединит целый ряд сервисов на единой платформе. Сервис позволит без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса. Например, фермеры смогут нанимать рабочих, диагностировать здоровье растений, проводить спутниковый мониторинг полей, а еще заниматься агротуризмом, находя клиентов.

Для укрепления взаимовыгодного сотрудничества розничных клиентов и аграриев в преддверии юбилея РСХБ запустил специальный проект «Сей добро» и расширил свою программу лояльности «Урожай» за счет возможности покупать фермерскую продукцию за баллы, начисленные по карточным транзакциям. Проект объединяет город и село, предоставляя розничным клиентам Банка возможность получать свежие продукты, а российские фермеры, в свою очередь, получают дополнительный канал сбыта в условиях ограниченного спроса. Держатели карт РСХБ смогут, подключив программу лояльности, с помощью любой из систем дистанционного банковского обслуживания (интернет или мобильный банк) перейти на бонусную витрину и обменять накопленные баллы на продуктовый сертификат различного номинала.

Также в 2020 году откроется «школа фермеров» РСХБ – собственная программа теоретического и практического обучения, которая позволит не только строить эффективный фермерский бизнес «с нуля», но и повысить квалификацию уже начавшим свое дело предпринимателям. Благодаря этой программе в регионах будут создаваться новые КФХ, которые могут стать основным элементом товаропроизводящей цепочки в качестве поставщиков для крупных предприятий. В регионах будут созданы рабочие места, новые бренды качественной фермерской продукции.

Дмитрий Патрушев выразил уверенность в достижении Банком поставленных целей и пожелал РСХБ успеха в работе на благо страны.

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