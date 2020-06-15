Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов 14 июня в ходе оперативного совещания в правительстве региона отметил, что Новосибирск достиг своих пиковых значений по заболеванию коронавирусом.

«Город Новосибирск практически достиг плато. Дальше инфекция возможно и вероятно пойдёт в районы области, поэтому необходимо активизировать работу по проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий», – отметил Александр Щербатов.

Напомним, что по данным оперативного штаба на утро 15 июня в Новосибирской области за сутки было выявлено 109 новых случаев COVID-19. 45 пациентов были выписаны с выздоровлением. Скончались два пациента – мужчина в возрасте 57 лет и женщина в возрасте 73 года.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе – 4394, из них – 303 ребенка. 2193 пациента выздоровели, 57 пациентов скончались.

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