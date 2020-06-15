Согласно исследованию Райффайзенбанка, 59% миллениалов в ближайшее время планируют приобретать собственное жилье. В онлайн-опросе приняли участие более двух тысяч человек в возрасте 24-38 лет из десяти крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. В Новосибирске помощь экспертам банка оказала «Группа Мета», один из крупнейших региональных застройщиков.

Большинство опрошенных (64%) состоят в зарегистрированном браке, 21% на момент исследования были свободны от партнёрских отношений. Ежемесячный доход 47% составляет 30-60 тыс. руб., меньше этого зарабатывает 37% респондентов.

Что миллениалы выбирают

Среди тех, кто планирует покупку собственного жилья в Новосибирске, 53% выбирают новостройку, 21% хотят дом с историей. При этом тип недвижимости не имеет значения для 35% респондентов. Новосибирцы чаще других участников опроса говорили, что мечтают именно о новостройке.

По данным новосибирской УК «Группа Мета», семейные люди, составляющие большинство покупателей, выбирают квартиры площадью от 57 до 75 кв. м. Зачастую это семьи, которые «расширяются», выбирая жильё площадью побольше, потому что планируют рождение первого или второго ребенка. Младшие представители миллениалов (до 1990 г.р.), у которых еще нет семьи, выбирают студии от 30 до 40 кв. м.

«Основной тренд в выборе квартир поколения Y — акцент на качество пространства. При выборе планировки представители этого поколения уделяют внимание тому, насколько она удобна, как они будут перемещаться по квартире, предусмотрены ли места хранения, насколько удобно расположен ливинг (кухня-гостиная), есть ли отдельный санузел», – комментирует исполнительный директор УК «Группа Мета» Елена Астахова.

По мнению экспертов «Группы Мета», миллениалы платят не за метры, а за эффективное их использование. Выбор может пасть на квартиру меньше, но с продуманной планировкой, где, например, почти нет коридора, зато предусмотрена гардеробная или ниша для большого шкафа.

«Планировки с ливингом наиболее близки всем «игрекам». Поколение Z пока выбирает студии, а поколение X привыкло к отдельным кухням, – продолжает Елена Астахова. – Зато для «игреков» это отличная возможность опять же не переплачивать за «лишние» метры. Они предпочитают не захламлять квартиру, а лоджию использовать для отдыха или оборудовать в ней кабинет. В основном, это активные люди, поэтому им близка идея использовать кладовые для спортинвентаря, а возможность помыть колеса велосипеда и оставить его в велосипедной прямо в подъезде их по-настоящему привлекает»

Также эксперты «Группа Мета» отметили, что новосибирские миллениалы стремятся жить на высоких этажах — от 10 и выше, первые и средние этажи их мало интересуют. Людям поколения Y важна локация: они хотят жить в спокойном месте рядом с парком, где можно гулять и заниматься спортом, при этом иметь возможность быть мобильными. Близость к метро, выезд на транспортную развязку, наличие остановки общественного транспорта у дома — обо всем этом они спрашивают в первую очередь.

По данным Райффайзенбанка, в большинстве случаев (79%) определяющим фактором при покупке жилья является цена, а наименьшее (12%) значение имеет ремонт. Специалисты «Группы Мета» называют следующие ведущие причины недвижимости входят: планировка, локация, цена.

Почему миллениалы покупают

Покупают квартиры ради увеличения жилплощади миллениалы старше 29 лет (54%), для 24-летних наиболее значимо (44%) обустроить дом по собственному желанию.

Значимо больше, чем в остальных регионах, от съёмного жилья устали жители Петербурга (18%), Ростова-на-Дону (17%) и Воронежа (15%). Самостоятельной жизни хотят больше, чем миллениалы из других регионов, пермяки (24%). Об увеличении личного пространства мечтают новосибирцы (65%). Именно эту причину назвали главной и специалисты «Группы Мета». Появление ребенка — значимая причина переезда для москвичей (22%). А покупку собственного жилья как инвестицию больше, чем в других регионах, рассматривают жители северной столицы (27%).

На момент исследования 66% жили в своей квартире, 15% — в квартире родителей, 12% снимали жилье. Значительная часть респондентов (79%) планируют покупать свою недвижимость в ипотеку.

«Ипотека сегодня — один из самых быстрых и простых способов приобрети собственное жильё, а программы, субсидируемые государством, делают его ещё и доступным. Мы предлагаем ставку 6,19% на покупку квартиры в новостройке, — говорит руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке удобно в личном кабинете на raif.ru, там же в течение одного дня можно получить и одобрение, которое будет действительно два месяца».

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