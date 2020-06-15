Американский деловой журнал Forbes составил мировой рейтинг лучших банков по предпочтениям клиентов. Всего в рейтинге представлены более 400 мировых банков, в том числе 15 российских. В этом году первое место среди финансовых организаций из России получил Райффайзенбанк.

«Мы поставили перед собой цель стать самым рекомендуемым банком в России за ближайшие несколько лет и на пути к этой цели стараемся сделать так, чтобы банк стал незаметным для клиентов, а продукты и сервисы, которые мы создаем, позволяли людям фокусироваться на том, что действительно важно в жизни, — отметил председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин. — Высокая оценка со стороны российских клиентов, принявших участие в исследовании Forbes, нам очень приятна: она подтверждает, что мы на верном пути».

Исследование проводилось Forbes совместно с компанией Statista в 23 странах мира. Более 40 тысяч человек в ходе опроса поделились мнением относительно обслуживания в банках, клиентами которых они являются на данный момент, а также предыдущих опытов взаимодействия с другими банками. Оценки выставлялись по общему уровню удовлетворенности обслуживанием и готовности его рекомендовать, а также по пяти дополнительным параметрам: уровень доверия, условия обслуживания, клиентские сервисы, цифровые сервисы и финансовое консультирование.

В марте 2020 года Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге «100 надежных российских банков — 2020» от Forbes.

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