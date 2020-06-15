В Ачинске строится модульный госпиталь на 30 больничных коек. Об этом сообщает оперативный штаб Красноярского края по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что при необходимости госпиталь можно будет расширить до 60 коек. А после окончания пандемии здание планируется отдать под детское инфекционное отделение. По всему краю строится 5 аналогичных медицинских учреждений для борьбы с коронавирусом.

На текущий момент фундамент ачинского госпиталя уже готов, сейчас идет монтаж металлоконструкций. «После того, как металлические опоры-крепления будут полностью готовы в них, как в пазлы, вставят и закрепят сэндвич — панели. Сейчас их доставляют на стройплощадку», — сообщает оперативный штаб.

Напомним, что по состоянию на 14 июня в Красноярском крае за сутки было подтверждено 166 новых случаев заболевания Covid-19. 41 человек был вылечен. По данным Роспотребнадзора темп прироста за сутки составил 2,6 %. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 54 муниципальных образованиях края. По состоянию на 14 июня 516 человек находится под наблюдением врачей (+65 новых за сутки). Снято с наблюдения за сутки 32 человека. За все время в крае проведено свыше 289 000 тестов на коронавирус (+2842 за сутки).

Стоит отметить, что в Московской области на базе выставочного центра «Крокус Экспо» в мае 2020 года заработал госпиталь. Он предназначен для больных коронавирусом. Заведующим приемного отделения стал Александр Кангун, известный красноярский предприниматель, основатель ушедшей с рынка группы автодилерских компаний «Крепость». Руководителем медцентра и начальником Александра Кангуна является Аркадий Коган — бывший главврач красноярской БСМП (Межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича).

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