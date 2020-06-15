Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал поручение специалистам министерства образования региона продолжать работу по совершенствованию системы дистанционного образования. Об этом сообщила пресс-служба правительства НСО.

Глава региона отметил, что резкий массовый переход к дистанционному образованию выявил ряд системных проблем. «Конечно, мы не готовились к тому, что нам преподнесла эпидемия коронавируса – к тотальному масштабному дистанционному образованию во всех школах. Будем надеяться, что подобные испытания дистанционного образования нам больше проводить не придется, потому что нужно признать: такое массовое заочное образование не равнозначно общению с педагогами, со сверстниками, — подчеркнул губернатор. — Тем не менее мы понимаем, что интерес к дистанционному образованию будет расти, нам нужно сделать выводы из этого опыта, из этой тренировки и скорректировать наши планы: что нам нужно сделать для того, чтобы дистанционное образование в обычном режиме стало более качественным, востребованным, удобным как для педагогов, так и для родителей, детей. И пользуясь площадкой рабочей группы Госсовета, просьба подготовить общие предложения, которые необходимы, актуальны для школ всей страны. С учётом нашего опыта, опыта наших коллег – других субъектов РФ».

Андрей Травников также уточнил, что новый учебный год 1 сентября область планирует начать в традиционном формате очного обучения и готовится к учебному году с обычными подходами к образованию. Тем не менее, в регионе будут сохранены более жёсткие подходы к ведению карантина в образовательных организациях в случае увеличения в них количества заболевших, в том числе, такими традиционными заболеваниями как ОРВИ и грипп.

«Для того, чтобы те классы, те школы, которые вынуждены будут уходить в предстоящий эпидсезон на карантин не отставали от программы, будем использовать опыт дистанционного образования, который мы накопили в течение этого учебного года», — сказал губернатор.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук напомнил, что подготовка к массовому переходу на дистанционное обучение в регионе началась на следующий день после введения 18 марта 2020 года в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, а уже с 6 апреля на дистанционное обучение перешли 323 тысячи школьников.

В каждом муниципалитете области опыт организации дистанционного обучения школьников был приобретен ещё задолго до периода пандемии: школы в соответствии со своими потребностями и задачами уже использовали различные цифровые образовательные платформы — Мобильное электронное образование, УЧИ.РУ, ЯКласс. С 2011 года разные модели обучения были отработаны в рамках регионального проекта «Сетевая дистанционная школа» (СДШ).

Сегодня в проекте СДШ участвуют более 12,5 тысяч новосибирских учеников — около 4% всех школьников Новосибирской области из 238 школ, 35 муниципалитетов региона. Разработаны электронные курсы по всем предметам. Дистанционное обучение школьников в рамках проекта сопровождают более 800 учителей, тьюторов и координаторов.

1297 курсов из региональной системы дистанционного обучения было развернуто для учителей дополнительно в 2019-2020 учебном году. Все 238 школ – участников СДШ – безболезненно перешли на дистанционное обучение, а региональная система дистанционного обучения и в период пиковой нагрузки работала без сбоев.

Сегодня в 85% городских школ обеспечена скорость не менее 100 Мбит в секунду, в 30% сельских школ – не менее 50 Мбит в секунду. В прошлом году при поддержке министерства просвещения РФ Новосибирская область в опережающем порядке вошла в федеральный проект «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», в 233 школах региона будет обновлено сетевое оборудование.

Тем не менее, резкий массовый переход на «дистант» выявил ряд системных проблем. В частности, организовать качественное дистанционное обучение школьников не получалось из-за проблем технического характера: образовательные интернет-платформы не выдержали нагрузки из-за роста числа пользователей. Также не все учителя оказались готовы к удаленной передаче знаний. Порой даже в рамках одной школы не существовало единой согласованной модели организации дистанционного обучения: педагоги использовали множество разрозненных цифровых инструментов.

C учетом опыта массового перехода на дистанционное обучение, к новому учебному году министерство образования Новосибирской области разработает комплекс дополнительных мер, направленных на создание условий для использования цифровых образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях региона, который будет учитывать и те мероприятия, реализуемые в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Так с 2020 года на территории Новосибирской области будет создано пять центров цифрового образования детей «IT-куб».

В школы планируется поставка нового оборудования для реализации обновленного содержания образования по технологическому, естественно-научному, гуманитарному и иным образовательным профилям. Такая работа будет проведена за три года в 532 школах Новосибирской области.

В августе 2020 года планируется провести повышение квалификации не менее десяти тысяч педагогических работников в области дистанционного обучения, с обязательной аттестацией в форме демонстрации практического применения информационной образовательной инфраструктуры.

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