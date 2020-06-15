Когда пандемия COVID-19 вмешалась в работу всех отраслей бизнеса по всему миру, законодатели вынуждены были принять множество поправок в разных областях. Не стало исключением и корпоративное законодательство. Так, еще в апреле акционерные общества получили больше времени на проведение общих собраний и раскрытия информации, плюс были упрощены процедуры обратного выкупа акций на бирже. О том, как могут «выстрелить» эти поправки сейчас, во время сезона собраний акционеров, рассказал начальник Сибирского ГУ Банка России НИКОЛАЙ МОРЕВ.

— Николай Валерьевич, сейчас как раз начинается сезон, когда каждое акционерное общество должно провести общее собрание акционеров. Но ограничительные меры, связанные с коронавирусом, по-прежнему действуют, особенно в области массовых мероприятий. Как это можно решить?

— Ограничительные меры постепенно снимают, но массовых скоплений, действительно, нужно избегать, чтобы сохранить здоровье людей. Поэтому Банк России рекомендует в этом году акционерным обществам проводить все собрания в форме заочного голосования. Это касается и годовых собраний. В связи с этим в 2020 году был законодательно приостановлен запрет на проведение годового общего собрания акционеров в заочной форме.

— Есть ли рекомендации по тому, как следует проводить в такой форме годовое общее собрание акционеров?

— Специальные технологии для этого не нужны. Акционерные общества довольно часто используют заочную форму голосования для внеочередных собраний. Схема простая. Общество должно одновременно с сообщением о проведении собрания направить всем акционерам бюллетени для голосования. Акционеры заполняют их и направляют обратно в общество. Cчетная комиссия считает голоса по всем вопросам, поставленным на голосование.

— А если все-таки акционеры захотят провести очное собрание, чтобы не просто проголосовать, но и обсудить какие-то вопросы с глазу на глаз?

— Здесь может выручить дистанционный способ проведения собрания акционеров. Это тоже очная форма проведения, но без физического присутствия акционеров. Акционерное общество должно убедиться, что коммуникационные технологии, которые будут использоваться, доступны как акционерам, так и регистратору. Практика проведения собраний с онлайн-голосованием есть, обществу нужно просто изучить возможности, которые дает рынок телекоммуникаций.

— Хватит ли времени, чтобы акционерные общества успели подготовиться для таких форматов работы с акционерами, ведь срок проведения годовых собраний ограничен июнем?

— В этом году времени будет достаточно. Раньше акционерные общества должны были провести годовые собрания с 1 марта по 30 июня. Теперь этот срок продлен до 30 сентября. Готовиться к нему нужно уже сейчас, особенно, если предполагается не заочный, а дистанционный формат. Для заочного формата нужно учитывать время на почтовый пробег документов до акционера и обратно.

— Часто ли акционерные общества нарушают сроки и проводят годовые собрания позже установленного срока? Что грозит нарушителям?

— Такие нарушения встречаются, но это не массовая история. В 2019 году наши эксперты выявили около двадцати фактов. За подобное нарушение эмитентам ценных бумаг грозит административный штраф до 700 тыс. рублей. Сумма значительная, поэтому органам управления акционерных обществ нужно внимательно следить за соблюдением сроков, установленных законом.

— Изменения в порядке и сроках проведения годовых собраний, о которых вы рассказали, распространяются на все акционерные общества или есть исключения?

— Законодательными послаблениями в этом году вправе воспользоваться любое акционерное общество.

— Помимо продления сроков проведения собраний, законодатели упростили процедуру обратного выкупа своих акций на бирже для эмитентов. Расскажите, что изменилось.

— Изменения касаются публичных акционерных обществ, допущенных к организованным торгам. В этом году они получили возможность выкупать собственные акции по упрощенной процедуре. Так, если экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции сильно повлияли на средневзвешенную цену акций, компания может приобрести их через брокера на основании безадресных заявок при соблюдении всех условий. Раньше компании требовалось приобретать акции по заявлениям акционеров о продаже. Кроме того, по новым правилам стоимость ценных бумаг устанавливается на бирже. Также не действуют требования об обязательном уведомлении акционеров о выкупе акций, о 30-дневном сроке для принятия акционерами решения о продаже и другие. Эмитентам, которые планируют воспользоваться упрощенной процедурой, нужно убедиться в том, что положение о выкупе собственных акций есть в действующих уставах организации. Если нет – внести в них изменения.

— А есть ли какие-то изменения в законодательстве для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию в интернете?

— У таких компаний будет больше времени для опубликования необходимой информации. Например, увеличены сроки раскрытия консолидированной финансовой отчетности. Годовая отчетность за 2019 год должна быть раскрыта не позднее 28 июля, а промежуточная отчетность за шесть месяцев этого года – не позднее 28 декабря. При этом сохраняется трехдневный срок раскрытия отчетности после составления аудиторского заключения. Закон также дал возможность Банку России, как регулятору, менять в 2020 году и другие сроки раскрытия информации акционерными обществами. В конце апреля Совет Директоров Банка России воспользовался этим правом и увеличил сроки для раскрытия отчетов эмитентов за второй и третий кварталы 2020 года до 75 дней, а для раскрытия списков аффилированных лиц за эти же периоды до 10 рабочих дней.

— Многие компании ожидают, что пандемия значительно снизит стоимость их активов и, возможно, придется свернуть деятельность, как того требует закон в этом случае. Как вы оцениваете вероятность такого сценария?

— Ранее закон предписывал принимать решение об уменьшении уставного капитала или ликвидироваться в том случае, если чистые активы эмитента по итогам года станут меньше его уставного капитала. Но в этом году обществу не придется принимать таких решений. Кроме того, информацию об этом не нужно будет включать в дополнительный раздел годового отчета, как это было раньше. Соответствующие изменения уже есть в законодательстве. Эти и другие изменения позволят акционерному бизнесу сосредоточиться в период ограничений на самом важном – сохранении самого бизнеса и коллективов.

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