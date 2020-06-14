По данным оперштаба на 14 июня в регионе за сутки 98 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались ещё две пациентки 49 и 75 лет.

В Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество случаев заражения в регионе достигло 4285, из них – 293 ребенка. Скончались 55 человек, 2148 пациентов выздоровели.

Сегодня 55 человек находятся в отделениях интенсивной терапии, из них на ИВЛ – 13 больных.

В ДГКБ №3 госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1723 взрослых пациента с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него .

219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в регионе провели 153 701 тест на коронавирус.

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