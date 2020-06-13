По данным оперштаба на 13 июня в НСО за сутки выявили 108 новых случаев коронавируса. Скончались три пациента: мужчины в возрасте 55-и и 75-и лет и женщина 34-х лет, 143 пациента выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе произошло 4177 случаев заражения COVID-19, из них у 285 детей. 53 пациента скончались, 2050 пациентов выздоровели.

В отделениях реанимации находятся 48 человек, на аппаратах ИВЛ 11 пациентов.

В ДГКБ №3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1 741 взрослый пациент с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

243 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Искитимскую городскую больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Линевскую районную больницу.

На сегодня в НСО проведено 151 215 тестов на коронавирус.

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